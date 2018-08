L’exemple d’Euzkadi

La puixança del nacionalisme basc constitueix la prova més palesa de la potencialitat i eficàcia dels moviments polítics, quan aquests poden fonamentar-se en la base indestructible d’una intensa i completa unitat espiritual. [...] Darrerament, he pogut recollir, entre altres impressions encoratjadores, els detalls continguts en la memòria oficial presentada a l’assemblea regional biscaïna, la qual conté el resum dels treballs i actuacions del partit [PNB], exclusivament en el que fa referència a la regió de Biscaia. [...] Hi ha unes dades de positiu interès, perquè demostren que l’impuls de l’ideal no es tradueix exclusivament en expansions i entusiasmes, sinó que floreix, quan convé, en actes d’abnegació i sacrifici, els més eficients sens dubte per a la propagació d’una doctrina. [...] A part les despeses i quotes ordinàries del partit, i dels seus nombrosos centres, les quals representen ja una aportació econòmica d’importància, s’han recaptat en el passat any, solament a la província de Biscaia, en subscripcions extraordinàries, cent vint-i-tres mil nou-centes noranta-dos pessetes, o sigui a la ratlla de vint-i-cinc mil duros, donats generosament per les mateixes mans que han suportat les altres despeses, i destinats exclusivament a donar consol a presos, damnificats o víctimes caigudes en la lluita. Per tancar aquesta breu referència, és prou escaient el detall de moviment de la comissió de Presos, reduït, també, sols a Biscaia, i que és el següent: Nombre de nacionalistes empresonats durant l’any: quatre-cents trenta-dos; detinguts en Comissaries i quarterets: cent trenta-sis; nombre de nacionalistes multats per Governadors, Alcaldes, etc., cinc-cents catorze; total perseguits: mil vuitanta-dos. En l’actualitat es troben a la presó de Larrinaga vint-i-quatre presos; nombre de processos instruïts durant l’any: cent disset; nombre de fiances posades, en metàl·lic i personals: tres-centes quaranta-tres; total quatre-cents seixanta. Les despeses pagades durant aquest exercici per aquest concepte, pugen seixanta un mil, vuit-centes vuitanta-nou pessetes, trenta cèntims, esmerçades solament en la regió de Biscaia, per a atendre als presos i perseguits!! Quan els bons amics d’Euzkadi manifesten sovint una certa enveja pels avantatges més o menys positius que el catalanisme pugui haver assolit darrerament, penso, manta vegada, que som nosaltres els que devem sens dubte sentir, si no enveja, noble i exemplar estímul per assolir, el nivell de fortitud espiritual que representa aquest formidable aixecament de la pàtria germana.