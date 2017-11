Els factors del resultat

En termes generals, el resum de les eleccions de diumenge passat es podria formular com segueix: la consulta electoral ha demostrat que hi ha avui a Catalunya un partit i un polític que han entrat en un període de franca davallada: aquest partit és l’Esquerra Republicana, i aquest polític és Macià. Simultàniament, hi ha un partit i un polític que han trobat en la passada lluita electoral una confirmació esclatant de la seva continuïtat: aquest partit és la Lliga, i aquest polític és Cambó. I hi ha, encara, dos grans derrotats: Lerroux i Hurtado. L’Esquerra, en un espai curtíssim de temps, ha tingut dos èxits polítics de gran espectacle, extremament productius des del punt de vista demagògic, enlluernadors de tan brillants: la seva participació en el canvi de règim, i l’aprovació de l’Estatut. [...] Potser no hi ha precedent, en aquest país, d’un partit que hagi malbaratat amb tanta d’alegria i amb tanta de rapidesa el marge de sort enorme que les circumstàncies li oferiren a bell raig. La Lliga s’ha trobat, per un complex fatal a tots els partits d’actuació constant, en el pol oposat de l’Esquerra. El triomf que ha obtingut s’ha de sospesar tenint en compte els elements de facilitat històrica que comporta el creure que els interessos del país s’han de defensar en tota mena de moments, i sense parar mai. [...] La Lliga, durant aquest últim any i mig, ha sofert una de les pressions de sentit crític més fortes de la seva història. Així i tot, res no hi ha valgut. No solament s’han reconquerit les posicions perdudes, sinó que s’ha avançat considerablement. [...] Dos grans derrotats: Lerroux i Hurtado. Lerroux representava el de sempre: l’unitarisme de sentit més contrari, tractant d’infiltrar-se en l’estructura política catalana essencial. Entrava a més a més en els càlculs de Lerroux fer servir el resultat d’aquestes eleccions d’argument important en la lluita que manté contra Azaña. Ens volia fer servir de conillets d’Índies, per reforçar amb aquesta experiència la seva plataforma parlamentària i governamental. Lerroux no ha pas reeixit. El poble català ha volgut clarament eliminar de la Generalitat els elements que es donaren a si mateixos una clara significació de forasters. Entre els catalans, aquest resultat ha produït una viva satisfacció i un goig que ningú no ha pogut dissimular. Pràcticament, aquesta eliminació pot permetre suposar que algun dia la política catalana serà, potser, un exercici normal. [...] L’Esquerra i la Lliga han guanyat: són els dos partits que adoptaren una posició més estrictament particularista i nacional.