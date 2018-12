El falangista que va morir demòcrata i el republicà que va morir marquès

Deu ser lògic que un moment polític convuls provoqui un dia confús. Dos governs dèbils han posat dues cadires de càmping i una taula plegable per parlar de començar a parlar, mentre la dreta espanyola tuiteja histèrica "Querella! Traïció!" i una part de l’independentisme es queda recordant que el 21-D va guanyar i no va poder investir el seu president. ¿Però que no era diàleg el que reclamava el sobiranisme? A la Cope diuen que no haver esmentat la Constitució i haver assegut ministres amb consellers li costarà a Sánchez un "Susana 2", però els governs, com els països, no tenen amics sinó interessos. Sánchez fa gestos amb Companys i Tarradellas. És significatiu que l’aeroport de Madrid porti el nom d’un falangista que va morir demòcrata i el de Barcelona el d’un republicà exiliat que va morir marquès, un doble final feliç gentilesa del rei Borbó emèrit. ¿S’entén la jugada? Operació Tarradellas 2. Per descomptat, tots dos aeroports continuen sota administració de l’Estat.