La feina de les màquines (1899)

Amés del treball material, les màquines van practicant una obra moral. Cada tomb de volant i cada xerric dels engranatges deixa un rastre ben marcat. Elles són les que han donat lo caràcter particular a nostra societat i les que en aquestes darreries del segle en han portat a l’espectacle que estem presenciant. Antigament, quan los oficis eren una espècie de ciència religiosa en què els secrets del pares passaven als fills i en què tots reunits formaven un gremi, lo poble tenia una il·lustració i, per consegüent, una força que no té avui. Es treballava de bona fe, amb tot l’esforç intel·lectual de que s’era possible, posant en les més petites coses tot lo sentiment, i això anava educant l’obrer, aixecant-lo a un nivell intel·lectual i donant-li una claredat de judici que de vegades lo feia capaç de disputar amb prínceps i lletrats. Valia més un ciutadà honrat, amb la seva clarividència per resoldre les qüestions, que un filòsof carregat d’aristotèlica ciència. Però inevitablement va anar compareixent la màquina, portada per nous descobriments. Aquests van fer que es generalitzés lo treball, que tothom fos apte per qualsevol ofici, i els antics i laboriosos aprenentatges se convertiren en una feina de poc més poc menys. [...] Les màquines, amb la seva fredor metàl·lica han anat uniformant-ho tot; los treballs no ofereixen cap esforç de la intel·ligència, i l’obrer, acostumat a no pensar, no calcula lo que més li pot convenir, agafant-se a l’última idea que se li presenta. Aquella antiga raça treballadora, plena de noble orgull, ha estat substituïda per una multitud anònima i sense criteri. [...] Tot això és inevitable, puix ho porta la gran empenta cap al progrés i, d’aquí, amb lo temps, ne sortirà una cosa més perfeccionada i durable. Mes avui se té de confessar que és un estat ben llastimós. [...] És clar que les màquines han portat algunes utilitats com són les de facilitar comoditats i l’abaratiment de moltes coses; perquè no hi ha cap d’aquests moviments generals de la humanitat que no tingui en la compensació sa raó de ser. Però es tenen de reconèixer en elles aquestes dues pernicioses influències: la primera sobre el públic, disminuint la seva educació; la segona sobre la matèria artística, rebaixant sa importància. I, de tot aquest estat de coses, és del que principalment n’ha sortit la separació tan marcada, que senyala el crit d’alerta d’en Tolstoi, entre l’art refinat d’avui i el públic preocupat únicament de la utilitat.