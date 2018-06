‘Dietland’: feminisme, misteri i mala llet

“Qui està més oprimida? ¿Una dona coberta de cap a peus amb un burca o una model que fa portades de revistes en biquini?” Dietland és la nova sèrie d’Amazon Prime Video pensada per combatre l’heteropatriarcat i tots els estereotips estètics que se’n deriven. Però no es queda en els eslògans. No cau en el tòpic d’una protagonista rebel i empoderada que decideix plantar cara a les injustícies sexistes. Al contrari, Plum Kettle (Tamara Tunie) és una periodista en una situació professional precària i amb un somni personal: aconseguir sotmetre’s a un bypass gàstric que solucioni el seu etern problema d’obesitat. La Plum treballa contestant les consultes que fan les noies joves en una revista de moda d’un importantíssim grup empresarial. No les firma ella. Les escriu en secret en nom de l’editora de la revista, una executiva (Julianna Margulies) obsessionada pel triomf i la bellesa. Es produeix, per tant, un efecte Cyrano curiós que servirà de desencadenant de la trama. Plum Kettle és una noia fràgil, insegura, que no pot solucionar la seva baixa autoestima i el seu sobrepès, víctima d’una espiral de dietes, entrenadors i teràpies de tota mena. “¿Quanta estona inverteixes a millorar la teva aparença? La mitjana de les dones destinen una hora cada dia només a arreglar-se. Són anys de vida. Sense tenir en compte ni les dietes ni l’odi cap a elles mateixes. Austin Media és part del complex industrial de la insatisfacció. Una maquinària increïblement rendible. Aconsegueixen que els paguem per dir-nos com estem de deteriorades i després tornem a pagar productes per arreglar-ho. Però no ho solucionen mai. Perquè sempre hi haurà una nova manera de decebre la vista dels espectadors. Ja n’hi ha prou”. Aquesta frase la deixa anar una miseriosa dona a la Plum a pocs centímetres de la seva cara, gairebé com una amenaça. La periodista es trobarà arrossegada per dues forces oposades molt potents que se n’intenten aprofitar: la de la tirania de l’estètica i la d’un submon rebel que vol combatre-la. Paral·lelament hi ha uns sabotejos informàtics que pateix la seva empresa i una trama d’assassinats en sèrie terrorífics al país. Algú està venjant violacions i maltractaments carregant-se’n els responsables.

Dietland és una sèrie feminista que transcorre a Nova York, que no es queda amb el missatge i la reivindicació sinó que ho incorpora a una trama criminal ben elaborada, amb uns personatges molt ben construïts, la majoria dels quals no són el que semblen, i que sovint provoca dilemes a l’espectador que el fan reflexionar. No és un simple combat entre rols positius i negatius, ni feminisme contra sexisme. Dietland (la llum de la T s’apaga i crea un joc de paraules inquietant) juga amb les mirades, afina en els matisos cruels de la societat amb l’obesitat, ataca la indulgència, i entreté des de la mala llet amb un plantejament narratiu modern, atrevit i amb moltes més ganes de molestar i de sacsejar que no pas de provocar un somriure.