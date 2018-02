Per una finestra oberta a Madrid es va sentir un periodista

AHIR CARLES FRANCINO va obrir La ventana de la SER demanant que no comptessin amb ell per comparar un cop d’estat militar amb metralletes al Congrés el 23-F amb gent votant l’1-O. I va afirmar, també, que no veia gens clara la presó preventiva dels dirigents independentistes. Com que abans havia advertit que res es pot construir “saltant-se la llei a la brava” i que què passa amb la gent que no vol la independència, va reflexionar en veu alta: “Suposo que això em deixa en terreny de ningú”. Jo crec que el deixa en el terreny d’un periodista valent i honest que matisa encara que sigui anant a contracorrent del seu ambient dominant, tant a la pròpia empresa com entre molts dels seus oients, i que això d’ahir, sumat a les seves reiterades i angoixades crides al diàleg, té un nom i es diu dignitat.