La fórmula Zidane per a la Champions

Malestar al Reial Madrid amb alguns dels seus jugadors. La derrota contra l’Espanyol no afecta les seves aspiracions a la Lliga, que ja donen per perduda i on confien quedar entre els quatre primers fàcilment, però sí que va deixar en evidència algun dels jugadors de la plantilla. Uns jugadors que es van passejar per Cornellà i van fer evident la seva apatia total i la seva nul·la implicació amb el Madrid. Una actitud que, tot i ser poc professional, tampoc és estranya veient que, facin el que facin, no jugaran els partits importants i que només serveixen per fer descansar els titulars minuts intranscendents. És igual si estan en més bona o més mala o forma, o si els cracs no estan afortunats. En l’esquema de Zidane hi ha els mateixos titulars i suplents tota la temporada.

Homes com Kovacevic, Llorente, Isco o el mateix Asensio van quedar assenyalats. El cas d’aquest últim és potser el més sorprenent. Cada vegada que ha jugat minuts en partits importants ha acabat sent decisiu però tot i això el seu entrenador no el posa de titular. L’estat anímic del jugador se’n ressent i acaba desmotivat en un partit com el de dimarts. Qui en té més culpa? ¿El jugador per poc professional o l’entrenador per no gestionar bé el vestidor?

Segurament tots dos tenen la seva part de culpa però el màxim responsable és l’entrenador. El que passa és que a Zidane aquesta fórmula li ha funcionat sempre i ara no entén què està passant. El francès només porta dos anys acabats de complir com a entrenador d’elit, des del 4 de gener del 2016. Però és que en aquests dos anys ha guanyat dues Champions, totes les que ha disputat, una Lliga, dues Supercopes d’Europa, una d’Espanya i dos Mundials de Clubs. 8 títols en dos anys i dos mesos d’entrenador del primer equip. Qualsevol li diu que s’equivoca en alguna cosa, oi?

Zidane es creu amb autoritat total per seguir apostant per la seva fórmula, i el bon resultat a l’anada dels vuitens de final de la Champions l’avala. Té molt clar que Benzema i Cristiano seran sempre titulars passi el que passi. I Kroos i Modric i Casemiro. I fins i tot Bale. Si no hi ha lesions, jugarà i confiarà en els que l’han portat a guanyar tants títols. Però faria bé a no oblidar que si entrem en detalls dels partits, jugadors com Marco Asensio, Isco o Lucas Vázquez l’han salvat en més d’una ocasió. I ara que els té desmotivats potser ho acabarà pagant. Però si li surt bé, es pot convertir en el millor entrenador de la història guanyant tres Champions seguides. O cara o creu. O la glòria o el fracàs.