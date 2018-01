El franquisme i els dèficits de la memòria democràtica

Per perdonar cal recordar. L’ombra que durant aquests quaranta anys de democràcia s’ha projectat sobre el sanguinari passat dictatorial fa molt difícil el perdó, la reconciliació. El pacte de silenci de la Transició per blindar els crims del franquisme va comportar que no hi hagués reparació moral ni econòmica per a les víctimes i que aquestes i els seus familiars no poguessin fer net del passat. Aquest dèficit encara s’arrossega i comporta una sensació d’injustícia, fins i tot de por, per als que se’n senten vícitmes, i un sentiment d’impunitat per als que se’n consideren hereus, començant per entitats ben falcades per la legalitat com la Fundación Francisco Franco o per monuments igualment protegits per l’Estat, com el gegantí mausoleu del Valle de los Caídos, on encara hi ha enterrats 12.400 republicans sense identificar.

De fet, Espanya és el segon país del món, només per darrere de Cambodja, amb més desapareguts: 114.000. I fa més de 70 anys del final de la Guerra Civil i més de 40 de la mort del dictador. Les crítiques de les Nacions Unides no han fet reaccionar les autoritats de l’Estat. Gràcies a la iniciativa i persistència d’entitats de la societat civil s’han pogut fer algunes identificacions. L’Estat, però, no s’ha mogut. En realitat, des del poder, s’han posat traves a les administracions que han intentat moure’s, inclosos molts ajuntaments i governs autonòmics. Catalunya i algunes comunitats tot just han iniciat una tasca que reclama encara una feina ingent.

Es fa difícil explicar tanta desídia i impunitat. Tanta falta de sensibilitat cap a les víctimes. En bona mesura cal buscar les causes en la continuïtat del franquisme en la justícia i tantes altres institucions clau de l’Estat. No hi va haver ruptura amb el règim dictatorial, no hi ha hagut judicis pels crims del franquisme, la recerca historiogràfica no s’ha traslladat a l’opinió pública, l’accés als arxius segueix sent dificultós, i políticament no s’ha demanat perdó. No s’ha fet net. La democràcia espanyola no ha sabut o no ha volgut construir una memòria crítica sobre el seu passat immediat i, per tant, la pervivència d’idees, actituds i tics del franquisme és més responsabilitat de la Transició que mèrit del dictador. No és que ell ho deixés tot “ atado y bi en atado ”. És que la democràcia no ha aconseguit desfer completamet el nus gordià del seu passat.