El franquisme i els seus ultres

[...]

Les controvèrsies o les divergències entre partits polítics d’esquerra, que transcendeixen malgrat la clandestinitat, no són tan visibles com les què hi ha dins del règim, sobretot les entaulades entre els agitadors d’extrema dreta i els sectors més durs d’allò que per comoditat es pot anomenar “falangisme”, per bé que aquest terme no correspon ara a cap gran cosa. Més exactament, el mot designa tendències tan nombroses i tan antagòniques com es poden veure en el fet que els falangistes més exaltats esdevenen companys de viatge dels grupuscles neonazis, mentre que els més moderats de la colla es poden sentir propers als corrents neo-socialistes. Però és ben cert que en el món de l’extrema dreta els partidaris de la violència als carrers poden trobar simpaties entusiastes en els sectors situats més a la dreta dins del règim. Trenta-quatre anys després del final de la guerra civil, la “línia de sortida” fonamental no ha canviat pas a Espanya. En dues ocasions, si més no, segons diuen personalitats ben informades i properes al poder, han estat aturades a temps iniciatives violentes i generalitzades, provocades per “cercles vinculats al falangisme”. El primer cop va ser l’any 1956, quan uns manifestants d’esquerra van matar un estudiant falangista prop de la universitat de Madrid. Llavors, uns escamots de dreta van dir que “aplicarien un escarment”. L’any 1970, en el moment del procés de Burgos i de l’emoció suscitada en l’opinió pública per les crítiques arribades des de l’estranger, diuen els meus confidents que fou avortada “una veritable nit de Sant Bartomeu”. Sant Bartomeu? No li manca pas mordent a aquesta evocació històrica, sobretot en un moment en què els capellans, que reclamen el reconeixement de l’exercici de “les vertaderes llibertats” i de “la justícia social”, s’arrisquen a ser castigats. L’Església d’Espanya, pilar bàsic del règim franquista durant la guerra civil i la postguerra, experimenta certs problemes de consciència, dubtes i inquietuds. Convé observar, però, amb perspectiva històrica comportaments que van d’un extrem a l’altre. No tota l’Església es va arrenglerar, el 1936, amb la “creuada” franquista. Durant la guerra civil, en el País Basc, molts membres del clergat restaren fidels a la República. Alguns d’ells pagaren amb la seva vida aquest coratge o aquesta fe. No és pas sorprenent, doncs, que les preses de posició més enèrgiques vinguin encara avui de bisbes del País Basc. [...]