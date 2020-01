Hem escollit el camí correcte?

Fa molts dies que estic donant voltes a la qüestió de si estem fent les coses bé o no. El president de la Federació Espanyola va comentar fa uns dies que volia que en un període de 6 anys el futbol femení fos l’esport més practicat del país. A mi em sembla molt i molt agosarat per part seva, però tant de bo tingui raó i es faci la promoció correcta perquè acabi passant. Com ja us vaig comentar en l’última columna, ara tindrem la Supercopa femenina, que començarà amb la semifinal el dia 5 i 6 de febrer a Salamanca. El format és exactament igual que el de la masculina. El que s’ha comentat és que gràcies als ingressos que s’han obtingut de la Supercopa masculina s’han pogut aportar diners al futbol amateur i al femení.

Però no tot són diners, i per fer promoció del futbol femení cal tenir una lliga competent. Per això no deixo de pensar si fins ara hem fet les coses bé. He vist molts partits de la Primera Iberdrola i em qüestiono sovint si el nivell ha augmentat en tots els equips o si segueix passant el que passava fa uns anys, que hi havia tres equips que competien pel títol i els altres només tenien l’al·licient d’entrar a la Copa de la Reina o no baixar. Ara tornem a estar igual: tenim un equip que està molt per sobre de la resta i dos més que estan competint a un nivell molt alt. Però la resta no poden assolir el mateix nivell. La meva pregunta és: què és el que estem fent malament perquè aquests equips no puguin competir igual que la resta? És per falta de pressupost? ¿Com que no tenen prou diners per portar estrangeres d’elit no assoleixen el nivell? La veritat és que no sé si es per aquest motiu o senzillament perquè cada vegada es nota més quan un equip treballa de manera professional o quan ho fa de manera amateur. Perquè no és el mateix viure pel futbol i fer-ho tot pensant en aconseguir que el teu rendiment sigui l’òptim que tenir una vida fora del futbol i que el l'esport convisqui amb la feina, els estudis. En l’últim cas, el teu rendiment no pot arribar mai al 100%. Ser professionals va d’això, de poder viure pel futbol, amb el futbol. Com ho podem solucionar? ¿Que hi hagi més nenes practicant aquest esport farà que tots els equips puguin ser professionals? ¿Farà que la Primera Iberdrola sigui més competitiva? Perquè si tots els partits són entretinguts i aconseguim que creixin els seguidors, tindrem més nenes que voldran jugar en un futur. A vegades em pregunto si estem escollint el camí correcte. Algú s’ho planteja?