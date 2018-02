260x366 Bogdanovic durant el partit de l’All-Star. / EFE Bogdanovic durant el partit de l’All-Star. / EFE

Los Angeles és la ciutat amb una concentració d’estrelles del cinema més gran del món. Però durant aquest cap de setmana acull també els millors jugadors de bàsquet. L’All-Star torna a la ciutat on se n’han celebrat més edicions -sis- des de la primera el 1951. L’All-Star representa cada mes de febrer una ocasió per a l’entreteniment, però també per veure cap a on s’encamina aquest esport en aspectes com la difusió, l’economia i la innovació. De l’esdeveniment se’n poden fer dues lectures: la del que passa dins de la pista i la del que passa fora.

Dins de la pista, el partit inaugural de divendres, el Rising Stars, va seguir la tònica dels últims quatre anys, des que es va implantar un format d’un equip dels Estats Units contra un equip de la resta del món. El partit, amb els millors jugadors joves de la lliga, ofereix la visió global de la NBA a l’hora de captar el talent i de promocionar l’esport. El partit va ser pur entreteniment, amb el serbi Bogdan Bogdanovic dels Kings sent MVP després d’anotar 26 punts amb 7triples inclosos, i amb l’aler dels Celtics Jaylen Brown acabant com a millor anotador amb 25 punts.

Fora de la pista divendres hi va haver dos esdeveniments significatius. De bon matí una sala de convencions plena de gom a gom assistia a la primera xerrada del Technology Summit, el congrés que la lliga organitza per debatre temes al voltant de la tecnologia, els mitjans de comunicació i el futur de l’esport. El primer debat incloïa Kobe Bryant i Kevin Durant i versava sobre com explicar històries com a vehicle de comunicació. Kobe, nominat a un Oscar pel millor curt d’animació per Dear basketball, i Durant, prolífic inversor en mitjans de comunicació moderns, van explicar com els esportistes tenen els recursos per prendre la iniciativa per comunicar-se i explicar històries. En un altre debat sobre la disrupció tecnològica, el cap executiu d’Intel, Brian Krzanich, va assegurar que “en cinc anys podrem arbitrar un partit només amb la tecnologia”.

Al migdia, els jugadors van fer la reunió anual de la seva associació, la NBPA. A diferència d’altres ocasions, hi van acudir molts jugadors, inclosos Pau Gasol, Chris Paul, Draymond Green i d’altres amb un pes molt significatiu. Un dels temes de debat més importants va ser la creació d’una branca de màrqueting dins l’associació, GroupThink450. Els jugadors han recuperat els drets d’imatge individuals respecte a la lliga, i pretenen explotar-los al màxim. En resum, volen recuperar el control respecte als seus equips i guanyar independència a l’hora de fer servir la seva imatge i crear oportunitats de negoci. Els jugadors estan més preparats que abans, i la tecnologia i les eines de màrqueting actuals els permeten convertir-se en entitats empresarials individuals, amb LeBron James i Kevin Durant com a millors exemples. Qui sap si en un futur aquestes estrelles no necessitaran els propietaris dels seus equips i podran organitzar la seva pròpia lliga.