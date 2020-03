Nova York, epicentre mundial

La ciutat que mai dorm està anestesiada. Sortir al carrer sembla reviure la pel·lícula apocalíptica Soc llegenda, protagonitzada per Will Smith. Veure desert Times Square, el Rockefeller Center, el MoMA i tots els teatres musicals de Broadway suposa un xoc psicològic. Arreu de la ciutat hi ha un fort desplegament policial perquè, com que els carrers estan mig buits, es vol prevenir una onada oportunista de delinqüència.

Un magnífic tuit de Hillary Clinton s'adreça al president Donald Trump, li recorda el seu lema de campanya – “America first”– i ens fa veure que ho ha aconseguit. El lema s'ha fet realitat: els Estats Units han esdevingut el primer país del món amb més contagis pel covid-19 i Nova York n’és l’epicentre. I el pitjor s’espera en les pròximes setmanes.

Visc just a la vora de l'Empire State Building des de fa 5 anys i porto tancat a casa des del dijous 12 de març (només he sortit 3 vegades per comprar coses impossibles de trobar a Amazon perquè s'han esgotat). La psicosi ha començat i, tot i que es pot sortir a fer esport o comprar, no et ve de gust fer-ho.

És veritat que en aquesta ciutat vivim tots en estat d'alerta permanent. Aquí t’acostumes a veure els militars amb fusells a l'estació de Grand Central, com si fos una cosa normal, perquè som objectiu d’atemptats terroristes. I els novaiorquesos estan força acostumats a reaccionar amb rapidesa davant una crisi.

Hi deu haver poques diferències pel que fa a com vivim el confinament des d'aquí i com s'està vivint a Catalunya (lectura, teletreball, exercicis a casa, etc.). Les principals diferències se centren en haver de mirar bé la meva assegurança mèdica per esbrinar fins on em cobreix (aquí un ingrés hospitalari et pot deixar en la ruïna, ja que no hi ha sanitat pública com a Catalunya) i cada dia segueixo el governador Andrew Cuomo (més que el president Trump o l'alcalde Bill de Blasio), que és qui s’està posicionant com a veritable líder creïble en la gestió de la crisi.

A 15 minuts de casa han habilitat el palau de congressos més gran de Manhattan, el Javits Center, com a hospital provisional amb 1.000 llits i respiradors artificials. Els militars l'han posat en marxa en menys d'una setmana i ens estan preparant psicològicament per al pitjor.

Caldrà veure si, a més de ser la primera potència econòmica del món, els Estats Units són capaços de fer front a una de les pandèmies més greus a nivell mundial.

Acabo amb les paraules inspiradores del governador Cuomo: "Nova York és una gran ciutat perquè l'amor i la solidaritat sempre triomfen. Es va demostrar l’11 de setembre del 2001 amb els atemptats a les Torres Bessones. Ara és el moment de lluitar tots junts per salvar el màxim nombre de vides per davant de l'economia".