El govern que desacredita tot el que toca

SI UN DIARI dels Estats Units publiqués que el president ha trucat a un magistrat del Tribunal Suprem per fer-li notar la importància d’un cas, la vergonya el perseguiria per sempre, fins i tot en aquesta època en què el desvergonyiment viu a la Casa Blanca. Doncs bé, la premsa espanyola ha publicat que Rajoy i alguns ministres van trucar a magistrats del Tribunal Constitucional per parlar-los de “l’extrema gravetat del conflicte”. El conflicte consisteix a investir un diputat que té els vots de la majoria després d’unes eleccions a què Madrid va convidar-lo a participar. Mentre la Guàrdia Civil obre maleters i des del PP recorden al president Torrent que té filles (comentari mafiós), ¿ningú no veu el desprestigi en què la por i el vertigen estant fent caure tot el que toca Rajoy, amb el silenci còmplice del PSOE i la rendició de la majoria de mitjans?