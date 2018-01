La gran oportunitat del bàsquet femení

El 2018 ha de ser un any clau per al bàsquet femení. Girona ha agafat el relleu de Sant Feliu de Llobregat i ostenta des de fa uns dies la Capitalitat del Bàsquet Femení, mentre que Tenerife serà la seu de la Copa del Món. Les dues iniciatives han de servir per impulsar un esport líder pel que fa a nombre de llicències. “Som a les portes del boom definitiu”, diuen alguns especialistes que coneixen el sector i que han començat a detectar un interès creixent de les marques comercials, que han deixat enrere una actitud paternalista i ara ja hi veuen una oportunitat de negoci. Associar-se amb l’esport femení comença a ser rendible.

“No es tracta de voler equiparar sexes o de fer una discriminació positiva, sinó de potenciar el bàsquet femení, que té un gran marge per poder créixer”, analitza Xavier Santaló, president de la representació territorial de Girona de la Federació Catalana de Bàsquet. Els promotors organitzaran activitats esportives i culturals durant tot el 2018 per fer visible la transversalitat del sector. La iniciativa se sumarà a Girona Temps de Flors amb una espectacular façana al Barri Vell amb motius relacionats amb el món del bàsquet femení.

“El 2018 pot ser una bona oportunitat. Hem d’aprofitar qualsevol escletxa i qualsevol sinergia per impulsar el bàsquet femení. Nosaltres estarem satisfets si quan acabi aquesta Capitalitat del Bàsquet Femení ha crescut la xifra de noies que volen fer esport o seguir-lo com a aficionades”, opina Santaló.

Aquest optimisme no hi entén de fronteres. Maya Moore, una de les grans icones de la WNBA, té clar quin és el camí que cal seguir, però alerta que encara hi ha molta feina per fer. “Si volem fer créixer l’esport femení, hem de guanyar visibilitat. Aquesta notorietat es pot aconseguir de moltes maneres, des de la promoció de lligues de bàsquet base fins a bones accions de màrqueting i patrocini a escala professional”, diu.

La jugadora de les Minnesota Lynx, que ha escrit una carta a The Players’ Tribune, aposta per millorar la venda del producte, oblidar frustracions estructurals i arribar als despatxos on es prenen les decisions importants, com ara el repartiment d’espais televisius o la progressiva introducció en el negoci dels videojocs. La recepta de l’escorta és clara: bones històries que potencien el caràcter, la competitivitat i la professionalitat del bàsquet femení.