El gran titular

Soc dels que els agrada posar les notícies de la televisió a l’hora de dinar. El cert és que amb els diaris digitals i les xarxes socials estic plenament informat, però espero dels espais informatius algun testimoni i una mica de profunditat addicional als titulars que reps a l’ smartphone.

Darrerament he hagut de desconnectar la televisió al cap de cinc minuts perquè les cadenes de televisió han sobrepassat tota barrera d’ètica periodística anunciant els seus propis programes, reconeixements i audiències als butlletins informatius... als titulars!

L’altre dia un dels titulars de TVE a les notícies del migdia era la gala d’ Operación Triunfo. No m’ho podia creure. Un posa les notícies per saber què està passant pel país, pel món. És vergonyós que aparegui com a titular l’audiència que va assolir un programa propi. Dies més tard, el titular era la final o semifinal, ja no ho sé, del mateix programa concurs de cançons. Repeteixo: als titulars.

Quan s’estrenen nous programes, el mateix. Ho fan totes les cadenes. ¿Que no en tenen prou amb els anuncis gratuïts que ells mateixos fan servir? ¿No n’hi ha prou amb els avisos que es posen en petit en un extrem de la pantalla durant tot el dia que avisa que demà a tal hora hi ha tal sèrie? Si fos un director d’informatius no permetria mai que una estrena de programa o sèrie fos una notícia o un titular d’un informatiu.

I cada vegada que surten les dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM) el mateix. Que si el telenotícies va ser el programa més vist, que si la quota de pantalla de tal cadena segueix líder. Au, va, això no són notícies, això és publicitat emmascarada de notícia. S’apropa a la propaganda política de països bananers.

Estem perdent tot el sentit del que significa informar. L’altre dia el periodista de Público Carlos Enrique Bayo, en recollir el premi Dignitat pel seu treball sobre l’operació Catalunya va declarar que el periodisme de veritat està desapareixent.

Després els mitjans diuen que estan en crisi. Però si no respecten ni el seu propi concepte de notícia, què volen?