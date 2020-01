260x366 La histèria de la triple dreta mediàtica guanyarà La histèria de la triple dreta mediàtica guanyarà

I ho farà perquè els temps històrics li van a favor. No serà pas aquest gener, que Sánchez té la investidura enfilada, però és qüestió de temps que, en el xoc de relats, s’imposi el corró blanquinegrista de l’anomenat trifachito.

Només cal veure com les portades d’aquest diumenge es lliuren al shock treatment. En destaco algunes paraules i conceptes clau: “Abisme”, “Humiliació”, “Infàmia” ( La Razón ); “Liquida la socialdemocràcia”, “Assumeix el programa marxista”, “Enterra l’economia de mercat” ( Abc ); “Declara «enemics» jutges i mitjans crítics”, “Té com a enemic la Constitució”, “Deshonrosa”, “Desafia” ( El Mundo ). Adjectius tremendistes i sintagmes que no es corresponen amb la realitat: encara sort que no han certificat la mort de la propietat privada. Però aquesta estratègia, basada en crear una realitat paral·lela i, sobretot, en negar l’existència de la complexitat, és la que ha permès que un impresentable com Trump arribés a la Casa Blanca (amb l’ajut imprescindible de Fox News) o que el Regne Unit s’enfangués amb el Brexit (amb la col·laboració inestimable de la premsa groga). I no són els únics escenaris internacionals on veiem com avança el populisme de dretes basat en la polarització extrema i la hiperadjectivació.

Dono per fet que les tensions entre Catalunya i Espanya no es resoldran aquesta legislatura. I la llei de l’alternança i la inèrcia històrica de què els parlava fa que la triple dreta espanyola estigui en pista d’enlairament. Sánchez té mil fronts oberts, però no hauria de descuidar el de les polítiques de comunicació. Ara bé, no pas per afavorir els mitjans afins sinó per posar les condicions d’un debat mediàtic sa, lliure dels vicis manipuladors i fracturadors imposats per la caverna.

Espòiler: no ho farà.