La història de Catalunya que no hauria de repetir-se més

Fa una mica més d’un mes, Betona Comín, germana del conseller Toni Comín, va intervenir en un acte a favor dels presos polítics i els exiliats que organitzava el personal de l’Hospital de Sant Pau. En acabar, una metge veterana va acostar-se a la Betona i li va comentar: “Vaig estar en una assemblea amb el teu pare, aquí a Sant Pau, fa més de 40 anys, que van acabar dissolent els grisos. I avui has vingut tu”. Trista memòria, la d’aquest país amb capacitat de resistència, voluntat d’existir i un inacabable dipòsit de dignitat col·lectiva. Hem hagut d’aprendre a ser víctimes, però aquest ja no pot ser més el paper del futur. Per això és l’hora de l’acord polític generós dels uns amb els altres, perquè cap família hagi de viure l’esborronadora experiència dels Comín a l’exili aquestes últimes hores.