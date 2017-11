La història que ens han d’explicar sobre l’imam de Ripoll

VAIG SER A RIPOLL a l’agost, pocs després dels atemptats i l’Ali Yassine, president de la comunitat islàmica Annour, no parava de repetir-me horroritzat que algú amb antecedents per tràfic de drogues no pot ser imam perquè un home de Déu no es comporta així. I Joan Vila, expresident dels empresaris ripollesos, es feia creus que a Ripoll hi hagués hagut un imam que havia estat a la presó i que ningú no ha hagués sabut. Bé, la justícia espanyola sí que ho sabia. I des d’ahir sabem que el CNI també en tenia coneixement. En qualsevol país del món democràtic, el govern hauria de sortir a donar totes les explicacions i, si escau, presentar totes les dimissions. Podem entendre un error, però no podem acceptar que un traficant que manté contactes amb la policia es converteixi en imam i els aparells de l’Estat no el vigilin estretament perquè no s’acabi convertint en terrorista.