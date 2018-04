Una història de sant Jordi i el drac

DISSABTE VAIG SENTIR explicar a Joan-Lluís Lluís que a l’escola de Perpinyà cap professor no els va explicar mai res (i va subratllar les paraules mai i res ) sobre Catalunya o el català. I que si algun cop n’havien parlat, era per fer-ne burla: “Però on vas amb el català, si no interessa a ningú?” Estem parlant de finals dels anys setanta. Doncs bé, avui, aquell adolescent agredit en el més íntim de la seva identitat és l’escriptor que ha guanyat el premi Sant Jordi de novel·la. És per històries com aquesta que confirmo que els catalans tenim un mèrit especial. Que hem sobreviscut malgrat haver sigut educats en la més cruel falta d’autoestima. I que la nostra supervivència constitueix una victòria de la llibertat, de la cultura i de la diversitat del món. Feliç Sant Jordi, Joan-Lluís.