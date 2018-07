Egipte ha d'aturar la persecució de la líder feminista Mozn Hassan

L’audaç feminista egípcia Mozn Hassan, guardonada amb un premi Right Livelihood, està en perill de ser condemnada a cadena perpètua després d'haver sigut acusada de rebre fons estrangers amb la intenció de soscavar la seguretat nacional. Parlamentaris de Suècia, Alemanya i Irlanda insten les autoritats egípcies a posar fi a la persecució de Mozn i de tots els defensors dels drets humans que hi ha al país.

Una societat no pot prosperar quan reprimeix o discrimina el 50% de la població. La societat ha d’empoderar les noies i les dones perquè participin plenament en la vida política, econòmica i pública. Totes les formes de violència contra la dona han de ser eliminades.

Durant una dècada, Mozn Hassan i Nazra per als Estudis Feministes, l’organització que la senyora Hassan ha fundat i dirigit, han intentat convertir Egipte en una societat així. Davant de l'adversitat, s'han mantingut fortes i exemplars, i han mostrat a la societat en què consisteix un rol femení sòlid.

Mozn Hassan i Nazra per als Estudis Feministes van rebre un premi Right Livelihood el 2016, conegut arreu del món com el premi Nobel alternatiu, “per haver reivindicat la igualtat i els drets de les dones en unes circumstàncies en què es veuen sotmeses a la violència, la discriminació i l’abús sistemàtics”. No obstant, a la senyora Hassan se li va imposar la prohibició de viatjar perquè no pogués assistir al lliurament del premi a Estocolm.

Mozn Hassan va haver de tancar la seva organització acusada d'"incitar a l'alliberament irresponsable de les dones"

L'any 2017 vam tenir l'honor de formar part d'una delegació internacional que va entregar aquest prestigiós guardó a la senyora Hassan. L’acte es va celebrar al Caire amb la presència d’uns 150 convidats, incloent-hi líders de la societat civil egípcia, parlamentaris europeus i egipcis, diplomàtics i altres dignataris.

El gener del 2017 un tribunal egipci va aprovar una congelació dels béns de Hassan i de Nazra per als Estudis Feministes, amb l’argument que “inciten i criden a l'alliberament irresponsable de les dones”. Això va comportar que finalment, el març d'aquest any, Nazra hagués de tancar les oficines.

El dimecres 20 de juny, el jutge instructor va citar Mozn Hassan per fer-li un interrogatori i després de la vista la va deixar el llibertat sota fiança. La senyora Hassan va ser acusada de crear una organització contrària a la llei, d'evasió fiscal, de dur a terme activitats que perjudiquen la seguretat nacional i de rebre fons estrangers amb la intenció de soscavar la seguretat nacional. Aquests càrrecs podrien desembocar en una condemna a cadena perpètua.

A tot el món, els que es veuen amenaçats per dones que fan sentir la seva veu intenten sovint menysprear-les i insultar-les. Als nostres països, un seguit de generacions de dones –i homes– han lluitat fermament per la igualtat de gènere. El combat no s’ha acabat ni de bon tros, i és important que donem suport als que continuen defensant la igualtat arreu del món.

La feina de Mozn s'hauria de mostrar al món com a exemple inspirador, i és una vergonya que l’actual sistema polític i judicial d’Egipte no comparteixi aquest punt de vista. És profundament preocupant que es tracti amb tant menyspreu dones que només busquen la igualtat. La igualtat no hauria de suscitar pors de cap mena.

Exigim a les autoritats egípcies que posin fi a la persecució de Mozn Hassan, així com a la de tots els defensors dels drets humans del país. Egipte ha de complir les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans i deixar de silenciar les veus dissidents de la societat civil.

El feminisme no podrà ser derrotat mai; en cada generació continuaran sorgint dones fortes i valentes fins a assegurar la plena igualtat de gènere.