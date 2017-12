En la hora del triunfo (II)

[...]

En la gigantesca parada que se está preparando para recibir a Companys el domingo próximo, figurarán todos los catalanes. Ya tendremos ocasión de comprobarlo. En esta primera manifestación -en la que iban gentes de diversa significación- había, por haber de todo, hasta separatistas. Los separatistas se llaman aquí, simplemente, perturbadores. Estos titulados perturbadores izaron sobre las cabezas de la multitud la bandera de la estrella solitaria, que a poco de ondear, fue motivo de querella y discordia entre los mismos manifestantes. Se produjo un tumulto. Alguien quiso arriar aquella bandera. Sospecho que en aquellos momentos hubiera sido facilísimo a unos agentes provocadores convertir en separatistas a los millares de catalanes que celebraban el triunfo obtenido por el catalanismo en las elecciones. Pero aunque aquella multitud en tal trance se hubiese puesto a gritar mueras a España y a Royo Villanova, me niego a aceptar que estuviese formada por separatistas. El separatismo es una rara substancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo, y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras. No sé aún si será tan difícil encontrar separatistas como anticatalanistas; pero, desde luego, no me parece tarea fácil hallarlos. [...] Si algo cabe deducir por impresión, es el hecho de que no habrá grandes conmociones en la vida de Cataluña con el triunfo del Frente Popular, como tampoco las hubiese habido de triunfar lo contrario. La vida de este gran pueblo, tan lleno de sentido y tan firmemente aferrado a unas realidades indestructibles, no se alterará gran cosa por los vaivenes políticos. [...] Esta impresión de que el vivir afanoso de Cataluña prosigue inalterable y un poco desdeñoso de los sucesos políticos, felices o adversos, es lo único que cabe deducir de la actitud de sus gentes. Para saber más, para anticipar algo de lo que pueda pasar en Cataluña, habrá que buscar, no a las masas que gritan entusiasmadas en un momento dado y vuelven luego a sus tareas de siempre, sino a los hombres representativos del pensamiento de Cataluña, porque estos hombres, aunque en Castilla esto parezca inverosímil, a veces arrastran tras ellos a la multitud.