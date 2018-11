La idea federal (1898)

La idea federal sigue avanzando. ¿Quién no pide ya la autonomía de las regiones? Catalanes, aragoneses, valencianos, bilbaínos, guipuzcoanos, se quejan de las trabas que el Estado pone a su desarrollo y quieren ser autónomos. […] Es falso, completamente falso, que región alguna oculte bajo el nombre de autonomía ni bajo el de regionalismo ideas separatistas. […] Tampoco es cierto que entre los regionalistas y los federales haya, como algunos suponen, abismos. Salvo en la cuestión de la forma de Gobierno, unos y otros quieren organizar política y económicamente la nación sobre las mismas bases. Todos dan a la región y a la nación las mismas funciones. Es aún menos exacto que los regionalistas pretendan hacer predominar los intereses regionales sobre los nacionales. En todos sus programas ponen a la Nación sobre las regiones en cuanto se refiere a los intereses que a toda la Nación afectan. Todos dan al Estado la diplomacia, los tratados, la paz y la guerra, el ejército y la armada, los aranceles y las ordenanzas aduaneras, las vías generales, los correos y los telégrafos, la ley de la moneda, las pesas y las medidas, la resolución de los conflictos que entre las regiones surjan, el restablecimiento del orden cuando una región no baste a conseguirlo. Regionalistas y federales quieren, en una palabra, la organización federal de Suiza y de los Estados Unidos, organización adoptada por casi todas las repúblicas de América, aun por el monárquico Canadá, que vive bajo la soberanía de la Gran Bretaña. La patria chica, como ahora llaman a la región, no quebranta allí la unidad ni entorpece la marcha de las naciones. Desgraciadamente acabamos de recibir de esto una acabada prueba. Es una república federal la que nos ha arrojado de América y de las colonias de la Oceanía. Autónomas las regiones, se dice por fin, seguirían como ahora y más que ahora sometidas al caciquismo. ¡Al caciquismo teniendo Cortes propias, Gobierno propio, Tribunales propios, Administración propia, milicias propias, Hacienda propia! El caciquismo lo sostiene la cadena que va del Gobierno a todos los jefes civiles, económicos y militares de todas las provincias, y a todos los alcaldes de los pueblos. Rota la cadena, el caciquismo muere.