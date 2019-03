ABANSD’ARA

El ideal ibérico (III)

Tercera part de l’assaig periodístic de Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911) a La Lectura (Madrid, III-1906), revista promoguda per krausistes. En aquell tombant de segle era una publicació que acollia veus dissidents d’arreu, com la d’un Maragall que fa més de cent anys veia en el federalisme una via per a les reivindicacions nacionals. Ho exposava en un periòdic de la intel·lectualitat espanyola més culte i dialogant. Però aleshores, com ara, allí no eren gens ateses les idees catalanes de progrés i llibertat.