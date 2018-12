Les il·lusions de la rifa (1937)

No ens fa cap mena de gràcia; no ens omple d’orgull ni de satisfacció el fet que la famosa Rifa de Nadal espanyola tingui lloc aquest any en un local de la nostra ciutat; ni que uns nens de la Casa d’Assistència Social President Macià (abans Casa de la Caritat) siguin els que han de prendre les boles que el mecanisme estúpid anirà engegant i hagin de cantar amb llur veu blanca, pueril i innocent els números que vagin sortint de l’artefacte. Tots recordem aquella enorme emoció; aquella sensacional expectació prodigiosament contagiosa, com una onada d’imbecil·litat, que envaïa els carrers i les ànimes, a les vigílies, i sobretot en la diada del sorteig. Davant les pissarres de les Rambles hom no podia donar un pas. Les il·lusions acumulades, dies i dies, en la imaginació, tenien en aquells instants el seu moment de màxima tensió, que al cap de ben poca estona caurien verticalment deixant en el cor una amargor de cendra i en el pensament una pesadesa de plom. La rifa era per a un gran nombre d’espanyols com una droga meravellosa que els permetia viure artificiosament amb l’esperança estulta d’una imminent felicitat. La vida d’aquests subjectes era comparable a la dels morfinòmans. Com ells, esdevenien abúlics i indolents; inexistents per a tota altra cosa que no fos l’obsessió d’imaginar la seva sort; i, com ells, es deixaven arrossegar progressivament a una major obstinació, a prova de desenganys. Resulta certament ridícul que en els moments actuals els governants, encara, s’entestin a explotar aquesta baixa mentalitat degradada i viciosa. Si el desarrelament, l’extirpació, d’aquest costum estès damunt la vella Espanya com una xacra vergonyant, en altres temps i circumstàncies hauria estat dificultós d’aconseguir, ara es presentava una ocasió favorable per trencar amb les rutines immorals de l’ex-Estat espanyol, les quals, per bé que interessades, no deixen d’ésser menys repugnants. Si la revolució assenyala el treball com a única dignitat de noblesa, a base de l’anul·lació del capital, com es podria justificar dignament aquest parany ofert a les innocents cobejances d’opulència dels ciutadans?