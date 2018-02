La impúdica interlocutòria política del jutge Llarena

Per si a algú n’hi quedava cap dubte, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va fer ahir encara més explícit el caràcter polític de la causa contra els líders independentistes amb una interlocutòria en què denega la llibertat condicional a Joaquim Forn. El lletrat exposa tres motius per mantenir el polític del PDECat i JxCat entre reixes: perquè és independentista, perquè el Procés segueix viu -l’executiu del PP curiosament ja el dona per mig mort- i perquè qui el va nomenar conseller d’Interior, Carles Puigdemont, aspira a ser investit i a fer realitat la independència. Tant hi fa que Forn hagi renunciat a l’acta de diputat i que hagi afirmat explícitament que respectarà la legalitat constitucional. No se’l creu perquè senzillament el judici és polític, considera que hi pot haver reiteració política per part d’algú que afirma haver abandonat la política. No se’l creu perquè diu que hi ha persones del seu entorn que mantenen el pols polític. Es tracta, doncs, de criminalitzar l’independentisme, la seva mera existència: si segueix com una força amb possibilitats de tirar endavant el seu programa electoral, seguirà el càstig. No és veritat, per tant, que totes les idees defensades pacíficament siguin respectades en aquesta Espanya on la distorsió de l’estat de dret s’ha convertit en una qüestió d’estat. El jutge Llarena ja ha aconseguit que l’independentisme d’alguna manera sigui per se, pel simple fet de ser, tot ell delictiu, sediciós. Que sigui una idea perseguida.

Aquesta nova interlocutòria confirma el Suprem com a actor polític, com ja ho eren l’Audiència Nacional i el Constitucional. L’estratègia del govern Rajoy de respondre al repte democràtic català amb la judicialització està pervertint l’arquitectura democràtica espanyola i debilitant la imatge d’un estat que cada cop ho té més difícil per negar que té presos polítics. Joaquim Forn, Oriol Junqueras i els Jordis no haurien d’haver entrat mai a la presó perquè ni són sediciosos ni han perpetrat cap rebel·lió: són polítics i activistes pacífics i demòcrates. El seu judici i el seu empresonament són un abús, i encara més la presó provisional. Davant la reiteració de tanta arbitrarietat, davant una justícia política i un estat justicier, l’independentisme ha de conjurar-se per buscar la millor opció per als presos i refer el legítim rumb democràtic.