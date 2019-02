Les incògnites del turisme

El turisme, com qualsevol activitat econòmica, pot ésser utilitzat com a eina de programació. En aquest sentit el moviment turístic potésser encaminat a ajudar al desenvolupament d’una regió determinada. Perquè l’eina sigui eficaç és important de conèixer fins a quin límit una inversió turística provoca efectes induïts o indirectes sobre el propi sector o sobre d’altres. Això, des del punt de vista d’un economista, s’entén com a factor multiplicador del turisme. El concepte és certament important, car permet d’avaluar l’ajut que aquest sector pot aportar en els altres en un situació de creixement econòmic. Respecte a aquest punt, a la costa del Pacífic és molt famós un estudi referent a una implantació americana en la qual, segons càlculs prou complicats, una inversió unitària en turisme provocava efectes induïts que la superaven de tres a quatre vegades. [...] La comptabilitat espanyola de viatgers té llacunes molt curioses. Per exemple, coneixem amb una certa aproximació el nombre d’emigrants que travessen les fronteres peninsulars amb un contracte de treball. Coneixem el nombre d’espanyols que surten per motius no laborals. Però quan es tracta de distingir entre entrades d’espanyols no és possible de distingir aquells que retornen després d’una estada laboral dels que ho fan havent-se dedicat a d’altres activitats. Per tant, és impossible d’arribar a conèixer amb una certa exactitud el balanç entre turisme nacional cap a l’exterior i turisme exterior cap a la península, puix que coneixem el nombre de turistes espanyols sortits però no el d’entrats: aquests es confonen amb altres entrades. El problema que això crea és important, no pas per a un estudi del fenomen turístic, sinó per a un estudi de l’emigració exterior. Però si el que intentem és, no pas d’establir un balanç físic, sinó un de monetari, els problemes es compliquen encara més. De fet, les pèrdues i els guanys del turisme a escala macroeconòmica vénen formats per la diferència entre els ingressos de països estrangers provocats pel turisme espanyol; és a dir: la sortida de divises a càrrec d’espanyols com a factor negatiu, i les entrades de divises a compte de despeses dels estrangers fent estada a Espanya. [...] En totes les estimacions fetes fins avui la despesa dels residents estrangers que viuen a Espanya es confon amb l’ingrés turístic. Això és especialment greu quan és probable, que, en el cas dels nord-americans, sigui una quantitat notable. [...] Cal a totes passades insistir en la urgència de la tasca a realitzar, baldament no sigui sinó per a correspondre al fet que la importació de viatgers és la primera indústria exportadora de l’Estat espanyol. Cal també que, davant de múltiples problemes de tot tipus que planteja aquesta exportació -problemes que sobrepassen l’àmbit de l’economia-, la base real en el coneixement de les seves característiques sigui màxima per a evitar preses de posició en les quals un prejudici o l’intent de dogmatitzar passi per davant d’una normativa realista.