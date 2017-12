La inconstitucionalitat de la indemnització exprés reobre el cas Castor

El cas Castor és un dels escàndols polítics més vergonyosos dels últims anys. El magatzem de gas situat al davant de la costa de Tarragona i Castelló, a l’alçada de Vinaròs, no ha complert mai la seva funció i abans que es posés en marxa, en la fase prèvia, es va haver de tancar d’urgència perquè la injecció del coixí de gas inicial va provocar més de 500 sismes. El problema és que aquesta gran instal·lació, construïda per Escal UGS -participada majoritàriament per ACS, propietat de Florentino Pérez- estava blindada, ja que la concessió, feta el 2008, en temps de Zapatero, tenia una estranya clàusula que assegurava que l’empresa seria compensada amb el cost de la instal·lació encara que hi hagués problemes provocats per la mateixa constructora. Un cop es va veure que els sismes posaven en risc persones i béns, es va tancar la instal·lació i el govern, en aquest cas de Rajoy, va optar el 2014 per fer un decret llei per assegurar el pagament en un termini rapidíssim de 35 dies d’una indemnització de 1.350,7 milions d’euros a l’empresa de Florentino, que necessitava amb urgència els diners per fer front a un crèdit europeu que havia demanat per a l’obra. Aquests diners es van pagar a través d’un crèdit de tres entitats que s’ha fet repercutir, amb els seus interessos, a la factura del gas.

Ahir el Tribunal Constitucional va fer pública una sentència en la qual considera que part del decret llei pel qual es va acordar la indemnització per la via ràpida és inconstitucional. Específicament, anul·la els articles relacionats amb la manera com es va acordar aquest pagament, ja que per “atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista” s’havia d’utilitzar el procediment legislatiu ordinari i no un decret llei, perquè no hi havia cap “situació d’extraordinària i urgent necessitat”.

El govern espanyol ha tret ferro a la sentència afirmant que només qüestiona el procediment i no el fons ni la indemnització en si mateixa. De tota manera, i més enllà de les complicacions jurídiques que se’n puguin derivar, s’ha reobert un cas que diverses associacions d’afectats i experts fa temps que reclamen que es revisi. El cas és que Florentino Pérez ja fa anys que va cobrar i els consumidors també fa anys que paguem per aquest projecte fallit. I si no es revisa, ho farem fins al 2044.