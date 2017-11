La injustícia de l’empresonament dels membres del Govern

L’escrit de les defenses dels consellers empresonats per reclamar el seu alliberament a l’Audiència Nacional serà estudiat a les facultats de dret perquè conté múltiples proves i argumentacions jurídiques que demostren la situació d’indefensió que van haver de suportar els membres del Govern votat pels ciutadans de Catalunya. Entre altres situacions discutibles, no hi va haver temps material de preparar la defensa, es van ignorar les peticions de suspensió de les declaracions (que sí que va acceptar el Suprem) i es van iniciar els testimonis sense la presència de tots els advocats. L’ARA ha tingut accés als àudios de les declaracions, en les quals es posa de manifest, per exemple, que el lletrat Jaume Alonso Cuevillas va reclamar la suspensió de les declaracions. La jutge Carmen Lamela ho va negar després en les interlocutòries, en què ordenava l’empresonament preventiu de tots els acusats sense fiança, excepte per a Santi Vila, que en va poder sortir després de passar una nit entre reixes pagant una fiança de 50.000 euros.

Els àudios també revelen el que és una obvietat: els advocats de la defensa van recordar a la jutge que la presència dels consellers a l’Audiència, juntament amb altres fets, comportava l’acatament implícit de l’article 155 de la Constitució. No implementant la declaració d’independència, el Govern estava assumint la imposició del 155, cosa que va comportar la decisió de tots els partits, inclosa la CUP, de participar en les eleccions convocades per Rajoy per al 21 de desembre. És completament legítim que la defensa dels consellers tingui com a prioritat el seu alliberament immediat.

Aquesta no és, per tant, la qüestió. Cal que l’independentisme sigui clar i expliqui amb realisme els fets i les estratègies tal com són, sense subterfugis. És el moment d’explicar si s’abandona la via de la unilateralitat i com i amb quins objectius s’intenten recuperar les institucions. L’estat espanyol ha iniciat un procés judicial de caràcter polític que pot acabar afectant milers de persones i que actua contra les bases d’una ideologia plenament legítima: la recerca de la independència per vies pacífiques i democràtiques. Caldrà estar molt atents a quin és el capteniment de la justícia belga davant d’un cas que presenta tantes irregularitats.