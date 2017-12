La inquietud por el sol y el color

Transcurrido el siglo XVIII, en el cual Francia tuvo dos buenos pintores, Watteau y Chardin, […] empieza para la pintura francesa una constante inquietud. […] Delacroix opera una reacción, contenida en la frase, concretadora de su doctrina: “El enemigo de la pintura es el gris”. […] De Delacroix a Gauguin -la diferencia es enorme entre ambos, pero no se trata de aquilatar valores- esperan de allí [de l’Orient i del Mediterrani] muchos artistas franceses la luz de sus cuadros. A implorar el sol, por lo que tiene de vida, seguirán acudiendo en peregrinación, aunque “sólo sea a nuestras regiones del Mediodía”, los que, en realidad, al hallarse con la paleta en la mano echan de ver lo que de sublime existe en que se haga la luz, y lo que hay de emoción en el color. Serán las producciones japonesas, serán la cerámica y las miniaturas persas, será el arte indio lo que, por turno, según vino ocurriendo, mantenga la inquietud. Y aquellos que no se mueven de su patria, dentro de aquella atmósfera parisina, buscarán asimismo el color y cuidarán de desentrañarlo y conseguir que cante en la frialdad de sus días tamizados por cendales. Así los impresionistas y los postimpresionistas. Por tener nosotros el sol en casa, nos basta con mirar alrededor. No hemos de perseguirle. Y como siempre se envidia lo de los demás, queremos -quieren algunos- mirar al norte, mientras los del norte raptarían de buena gana los esplendores de las tierras bañadas de luz cegadora. Nadie está contento con su suerte: la hormiga, porque puede ser pisada, el elefante porque ofrece buen blanco; el hombre septentrional porque vive entre la niebla, el del sur porque le tuesta el astro del día. “Creo, Dios me perdone, que el sol que os ilumina no es el nuestro -indicaba Regnault desde África a un paisano suyo- y veo con terror llegar el día en que habré de volver a contemplar, en Europa, el aspecto lúgubre de las casas y las muchedumbres.” Volvió Reganult a Europa, y el espectáculo que se le ofreció fue de sangre, en que no faltó la suya. Otra luz le aureoló: la de la inmortalidad. Esa luz, que seguramente apetecía; pero que no debió suponer que tan pronto iba a acogerle blandamente.