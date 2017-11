La inutilitat d’intentar humiliar els independentistes

Amesura que es van coneixent els detalls de la declaració dels membres de la mesa del Parlament de dijous davant el jutge i els fiscals del Tribunal Suprem queda més clar que aquest és un procés polític i que busca humiliar els líders independentistes obligant-los a retractar-se si no volen afrontar l’entrada a la presó. Joan Josep Nuet va explicar ahir com els fiscals van exercir una forta pressió política contra Carme Forcadell, Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet perquè abjuressin del camí seguit fins ara pels partits independentistes, intentant forçar-los a renunciar a la via unilateral i a acatar la Constitució. L’objectiu de l’interrogatori no va ser tant aclarir el que havien fet com portar-los a fer-se enrere de manera més o menys explícita.

És evident que el que es vol no és castigar un presumpte delicte sinó llançar a la ciutadania el missatge que defensar la independència no duu enlloc i, a més, es corre el risc d’acabar entre reixes. I de passada desacreditar els líders independentistes davant la seva gent presentant-los com ovelles esgarriades que ara accepten tornar a la cleda.

És, salvant les distàncies, el mateix sistema que s’aplicava als acusats d’heretgia durant l’Edat Mitjana, com per exemple Galileo Galilei, que l’any 1633 va haver de negar que la Terra girava al voltant del Sol per tal d’evitar la condemna a morir cremat. La llegenda afirma que el pioner de la revolució científica va mussitar la famosa frase “Eppur si muove ”, per evidenciar que continuava pensant el mateix, cosa que va fer fins al final de la seva vida.

Davant d’aquesta actitud tan lamentable de la justícia espanyola, que a més està forçant el relat dels fets per incloure una violència inexistent que els permeti justificar el delicte de rebel·lió, no podem més que donar suport a les diferents estratègies de defensa dels acusats. A aquestes altures, la dignitat i el compromís de Forcadell, Corominas, Simó, Guinó i Barrufet està fora de dubte, i el que cal és no caure en la trampa i centrar-se a denunciar la desproporció que suposen les penes de presó per a les deu persones que encara estan privades de llibertat, i fer arribar escalf i suport als familiars i amics. En aquests moments, la unitat al voltant d’aquests principis bàsics de confiança i claredat és important.