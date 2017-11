La irritació espanyola amb Bèlgica i la seva justícia

Per a uns ulls al·lèrgics a la diversitat, Bèlgica és un país inextricable: dues comunitats lingüístiques diferents, una gran capital que acull les institucions europees i un complicat sistema polític acostumat a gestionar la complexitat i a arribar a acords in extremis. Aquesta Bèlgica tan difícil de desencriptar per a alguns (per exemple, per al portaveu del PP, Esteban González Pons) és la que ara fa anar de corcoll l’estat espanyol, que veu amb veritable pànic la possibilitat que els jutges d’aquest país deneguin el permís per entregar Carles Puigdemont i quatre consellers a les autoritats judicials espanyoles. La irritació és evident.

D’entrada, l’actuació de la fiscalia i el jutge d’instrucció belga ja han deixat en evidència l’Audiència Nacional. Mentre que la jutge Carmen Lamela va citar el vicepresident Junqueras i els consellers amb només 24 hores d’antelació i els va enviar a la presó amb unes interlocutòries redactades en un temps rècord, la fiscalia belga, amb la qual l’advocat de Puigdemont i els consellers van pactar l’entrega, va demanar unes mínimes mesures cautelars un cop van declarar. I això que l’euroordre cursada per Lamela demanava la detenció i l’empresonament de tots ells. El jutge belga va interrogar tots els membres del Govern i després va decidir deixar-los en llibertat, sense més obligació que no sortir del país i estar localitzables.

Quina diferència amb el trasllat vexatori que van patir els membres del Govern que van anar a Madrid. O amb els corrillos del 12 d’octubre, en què ja s’anunciava l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Aquest diumenge es va fer evident que l’estratègia de portar el cas català a Brussel·les per internacionalitzar el conflicte començava a donar fruits. El ministre d’Interior belga, Jan Jambon, l’ex primer ministre socialista Elio Di Rupo, l’exministra francesa Ségolène Royal, l’excomissària europea Viviane Reding... tots s’han pronunciat en les últimes hores contra l’estratègia de Mariano Rajoy. I és previsible que, si la crisi s’allarga, encara seran més les veus que s’hi afegiran. I, no cal ni dir-ho, si Bèlgica denega l’extradició. Llavors ja ningú no podrà dir que el conflicte català és un afer intern espanyol, perquè passarà a ser una autèntica crisi europea amb dos estats implicats.