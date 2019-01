A bona hora!

Informa José Antonio Zarzalejos en la peça amb què obre de manera destacada 'El Confidencial' l'edició d'aquest 8 de gener que el TS, convençut que "Estrasburg, quan revisi el cas, [...] se centrarà [ ...] en si s'han complert o no totes les garanties per salvaguardar els drets dels processats, és a dir, si s'han observat escrupolosament el conjunt de garanties que connota un procediment penal com a just i imparcial", serà "molt ampli" en el seu criteri d'admetre la pertinència de les proves que proposin les defenses dels processats per l'1-O.

Abans d'arribar a Estrasburg, caldrà passar pel Tribunal Constitucional, cosa que en el relat de Zarzalejos no s'esmenta, perquè m'imagino que considera que el recurs d'empara que necessàriament s'haurà d'interposar abans d'acudir al TEDH és un mer tràmit que no té rellevància. Fins a aquest punt ha arribat el descrèdit del TC!

Resulta patètica la preocupació de la sala del Tribunal Suprem per respectar els drets dels processats, després d'haver-se posat per barret la Constitució durant tota la fase d'instrucció del procés. No hi ha dubte que el TS, en la fase del judici oral, intentarà presentar-se com el jutge més garantista del món. Vol donar una aparença de constitucionalitat al que ha estat un procés plagat de vulneració de drets fonamentals en la fase d'instrucció.

Per molt escrupolós que sigui en el respecte dels drets dels processats durant el judici oral, no podrà fer desaparèixer les següents vulneracions de drets fonamentals durant la instrucció:

1. La vulneració del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. Els processats estan aforats davant del TSJC i no davant del TS. L'argument en què es basa el TS per assumir la competència no és justificable amb cap de les regles d'interpretació comunament acceptades en el món del dret.

2. La vulneració del dret a la segona instància, conseqüència de la vulneració del dret anterior. És un argument molt poderós que ve a reforçar per què el TS no hauria hagut d'interpretar la norma sobre la seva pròpia competència de la manera com ho ha fet.

3. La retirada de l'ordre de detenció i lliurament contra Carles Puigdemont i altres exconsellers després que hagués dictat la seva decisió sobre aquesta ordre el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que qüestionava l'existència dels delictes del rebel·lió i sedició. No s'actua penalment contra el president del Govern i sí contra els exconsellers. Amb això es veuen afectats els drets a la tutela judicial efectiva sense indefensió de tots ells.

4. La vulneració del dret a la imparcialitat del magistrat president després de la publicació del 'whatsapp' del senador Cosidó, que és el president del grup parlamentari del PP al Senat, encarregat de negociar la renovació del CGPJ, a la qual el jutge Manuel Marchena havia donat el seu consentiment fins que es va fer públic el 'whatsapp'. L'"aparença d'imparcialitat" del president ha quedat definitivament compromesa.

Cap d'aquestes vulneracions les podrà fer desaparèixer el TS per molt escrupolós que sigui en el respecte dels drets dels processats durant el judici oral. "A bona hora!", diem sobre fets que es produeixen o conductes que s'activen quan ja no serveixen per a res. Exactament això és el que representa la patètica preocupació del TS en aquest moment processal pel respecte dels drets dels processats per l'1-O.