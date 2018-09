Podem jugar com si estiguéssim al mateix equip?

OBAMA VA ACOMIADARMcCain explicant que, encara que van ser rivals, sempre va notar que tots dos estaven al mateix equip, el del sentit d’estat. D’acord, la retòrica política americana sempre té aquell punt de sucre de guió d’ Ofi cial i cavaller, però, almenys, aconsegueix que els discursos siguin peces vives. Per això, salvada la distància cultural, porto la idea cap aquí. Davant la sinistra nocturnitat de granota blanca, cúter i cara tapada dels desesperats Casado i Rivera, davant un 11-S que tornarà a ser massiu, davant el judici dels presos que el nacionalisme espanyol voldrà ocultar acusant-nos a tots de violents, ¿pot tot l’independentisme polític jugar al Govern, al Parlament i a les municipals com si estiguéssim al mateix equip? ¿I poden tots els demòcrates que s’avergonyeixen de la repressió i que reconeixen que el referèndum és la solució, treballar activament, també a dins i a fora, per aconseguir-ho?