Els lacais estan tristos. Amb la mateixa celeritat amb què, quant vingué la dictadura, tota la gent tèrbola, feble i indesitjable del país va córrer a allistar-se en els rengles actius de la Unió Patriòtica, ara hem vist una infinitat d’aquests curiosos ciutadans guarnint llurs solapes amb llaçades cridaneres dels colors triomfants i llençant uns visques a la República que feien tremolar els arbres de la Rambla. L’espectacle ininterromput de la baixesa humana agafa en aquests moments d’excepció un relleu escandalós. Si no fos que el panorama general està dignificat per la noble presència d’uns quants homes integres, de bona voluntat, que li encomanen una lluminositat de puresa, l’ocasió seria que ni pintada per permetre’s els més negres escepticismes sobre la condició de la humanitat visible. Cal estar en guàrdia contra aquests grimpadors de totes les situacions. Cal vigilar de prop les activitats d’aquests arribistes sense escrúpols. Cal procurar que els llocs estratègics del nou ordre de coses estiguin ocupats per gent digna i honorable, de principis arrelats; no per republicans nous de trinca. Per altra banda hi ha els monàrquics dits convençuts. És clar que en el moment actual resulta una mica difícil de descobrir l’existència d’algun d’aquests monàrquics, però suposant que amb el temps es decideixin a tornar a treure el cap, serà curiós de veure com es produeixen. Un republicà sense República compta amb un bagatge d’idees i d’arguments que li donen personalitat pròpia. Vegi’s, si no, la feina eficacíssima que han dut a cap els republicans espanyols sota el regnat d’Alfons XIII. En canvi, un monàrquic sense rei -ens referim principalment als monàrquics d’aquí- no pot oferir altra cosa que l’espectacle d’un grotesc delirant. Els servidors i els entusiastes de la Monarquia no poden justificar llur posició política d’altra manera que no sigui reconeixent implícitament la seva tendència irreprimible a fer de lacais. Políticament, el monàrquic no és res més que un lacai de més o menys categoria. Tenen del lacai, la incondicional subordinació i admiració per l’amo; la impossibilitat de crítica a propòsit d’ell; el reconeixement tàcit de llur insignificança davant d’un poder indiscutible i incontrolable, poder d’ordre diví... [...] Mentre les dames d’honor ploriquegen i els lacais palatins van a oblidar llurs penes pels cabarets i els restaurants de París, hi ha tot un país que es disposa a marxar noblement pels camins de la dignitat, de la llibertat i de la justícia. La tria no és dubtosa. Per una banda, mitja dotzena de famílies que han perdut el seu poder absolut sobre vint milions de ciutadans; per l’altra, aquests milions d’ànimes que s’han alliberat de la més vil de les tuteles. L’home de cor, l’home de seny, no té pas altra solució que posar-se coratjosament al servei de la República.