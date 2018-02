A l’entorn de la grip

La grip és aquí. No és cap secret. Cada família té el seu cas i moltes famílies en fan col·lecció. La sort és que, segons afirmen els que hi entenen, es tracta d’una epidèmia benigna. Benigna... però ocorre sovint amb les persones que mereixen semblant qualificatiu, empipadora. Sota les seves aparences vulgars, malgrat la seva mancança de teatralitat, és una malaltia que deixa una laxitud enorme. No permet als qui la pateixen de presumir una mica amb el relat de les angúnies passades i dels perills vençuts i, tanmateix, els deixa minvats i atuïts. Els posa, som si diguéssim, en ridícul. Era realment una injustícia d’anomenar grip espanyola a semblant malura. Una injustícia històrica i una injustícia psicològica. La imatge corrent del geni espanyol, tot fet d’exaltació i de coloraines, no s’adiu gens amb aquest microbi insidiós, gris i ensopit. Evidentment no era un microbi de pandereta i de xal de Manila, de vi poderós i de balls vehements... Em direu potser que els microbis no tenen cap obligació de correspondre als prototipus nacionals elaborats per la literatura i consolidats pel vulgar. I jo ho reconeixeré de bon grat. Aquesta obligació més aviat escau als éssers considerats superiors i que són identificats sense l’auxili del microscopi, a simple vista. Però això és una digressió, probablement incapaç de consolar les víctimes de la grip. Tant de bo els que encara no l’han atrapat -entre els quals pugui comptar-me indefinidament- trobin la manera de seguir al peu de la lletra les normes preventives que circulen aquests dies... Dormir bé, menjar bé, no fatigar-se, rentar-se copiosament per dins i per fora... És a dir, viure com un perfecte senyor. ¡Ah, la higiene, quin mal matrimoni fa amb l’economia!