El llaç groc de Pep Guardiola

AL DARRERE no hi té els diners d’un logotip comercial ni la força coercitiva que sosté un escut institucional, però el llaç groc ha resultat un senyal eficaç per introduir l’excepcionalitat en la vida quotidiana i fer-la contradictòriament permanent. El llaç groc de solidaritat fa presents els presos als vagons de metro, als centres comercials i als estadis de futbol. Per això enfurisma els negacionistes de la repressió. I s’entén arreu: el llaç groc ha permès a Pep Guardiola explicar al món l’abús de la presó preventiva que l’estat espanyol està cometent amb Sànchez, Cuixart, Junqueras i Forn. El Pep acostuma a insistir en una idea davant dels periodistes: si els fan això a aquests quatre, ens ho poden fer a qualsevol de nosaltres, sobretot perquè aquests quatre volien que tothom votés, els del sí i els del no.