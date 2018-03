El llaç groc, només a Manchester

Tot i que era previsible, la multa que la Federació Anglesa de Futbol (FA) ha imposat a Guardiola per lluir el llaç groc que reclama la llibertat dels presos polítics és una decepció. Més enllà de l’immobilisme d’Europa respecte al conflicte català, la sanció ensorra una mica més les esperances que més amunt de la Jonquera hi hagi més democràcia de la que hi ha per sota.

És curiós que ni tan sols la UEFA, que va tenir una trifulga amb el Barça per les estelades que els aficionats culers exhibien durant els partits de Champions, no posi cap pega perquè Guardiola llueixi el llaç groc en la mateixa competició. I en canvi els anglesos, que es vanten de demòcrates, han sigut inflexibles amb la queixa visual del tècnic del City. I això que la mateixa Federació Anglesa va tenir un contenciós amb la FIFA perquè la seva selecció va portar a la samarreta el poppy que rememora els caiguts a la Primera Guerra Mundial. On és la diferència? Que el llaç groc és un símbol que -diuen- divideix.

Ho va explicar Martin Glenn, el director executiu de la FA, en una entrevista en què afirmava que el llaç groc no és només un símbol polític -jo diria que, ateses les circumstàncies, és humanitari-, sinó que és independentista. L’heroi de la setmana va ficar en el mateix sac de “símbols que divideixen” l’esvàstica, la fals i el martell, l’estrella de David, l’escut de l’Estat Islàmic i el llaç groc, una formulació per la qual va haver de demanar disculpes immediatament. En realitat, a la FA no li fa ni fred ni calor el que reivindiqui Guardiola. El que li preocupa, com va reconèixer l’ínclit Glenn, és que hi hagi molts espanyols no catalans molestos. I això sí que no, perquè la Premier és la lliga que es ven millor a l’exterior, i el negoci és el negoci.

Dic jo que si Guardiola volgués fer política explícita -que n’ha fet però no pas a la banqueta sinó llegint manifestos o acceptant entrar en llistes electorals-, en lloc d’un llaç groc s’hauria penjat a la solapa una estelada. Però tenint en compte les teories del director de la FA, no sorprèn que l’hagin multat. A Guardiola no li ha quedat més remei que acatar les normes angleses, perquè l’han advertit que no reincideixi i, evidentment, es pot permetre vint mil lliures però no deixar el seu equip sense entrenador. D’aquesta manera, la causa dels presos polítics perd la seva imatge internacional més potent. Perquè l’únic llaç groc que ha volgut aprofitar la repercussió del futbol per reclamar justícia és a Manchester. Al Camp Nou, només en veureu a la graderia.