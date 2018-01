La llavor autoritària del sistema espanyol

DESPRÉS DE LA MORT recent de la filla de Franco, una adolescent em va comentar escandalitzada la diferència entre el tracte oficial que rebia la memòria i el patrimoni de Franco a Espanya i la de Hitler o Mussolini a Alemanya o Itàlia, respectivament. La diferència, esclar, és que Franco va guanyar la guerra. I el pacte de la Transició, per por o bona fe, va consistir en llibertat a canvi de la impunitat dels guanyadors, inclosa la successió del dictador en la persona de Joan Carles de Borbó, a títol de rei. I per això, 40 anys després, el president del Tribunal Suprem pot dir que la unitat d’Espanya “és el basament últim, nuclear i irreductible de tot el dret d’un estat”. No ho són la llibertat, la democràcia o els drets humans. Per això, aquesta Espanya furiosa i arbitrària amb Catalunya s’està convertint en una democràcia autoritària.