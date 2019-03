El llegat històric de l’Orfeó Català

Parlar del llegat històric de l’Orfeó Català, per a alguns, pot semblar una obvietat, ja que es tracta d’una institució pròxima i d’un grau de coneixement alt, almenys de manera nominal. Tanmateix, però, recordo que un estudi d’opinió encarregat cap als anys 70, en una època de transició per a l’entitat, començava les seves conclusions dient que l’Orfeó Català, per a una part de gent del carrer, era una cosa present, que és aquí, com la muntanya de Montserrat, però de la qual molt pocs podien dir realment el que era. En un aspecte visible i tangible, l’edifici del Palau de la Música Catalana podria ser considerat com un llegat de l’Orfeó al país, un monument arquitectònic molt de temps menystingut -des que Eugeni d’Ors es va llançar a un gran atac contra el Modernisme per afavorir les tesis del Noucentisme-, però que avui, en una altra sensibilitat històrica, ha estat altament revalorat. El Palau encarna la nostra tradició musical més immediata, de la mateixa manera que, posem per cas, la sala del Musikverein de Viena representa la tradició musical centreeuropea romàntica de signe germànic. [...] una lectura atenta de l’edifici ens mostra un autèntic manifest de la ideologia d’una època i, en la part corresponent, de l’ideari estètic i musical de l’entitat que el féu construir, l’Orfeó Català. [...] L’Orfeó va ser fundat el 1891 (el mateix any de la publicació de l’opuscle Por nuestra música de Felip Pedrell) per Lluís Millet i Amadeu Vives, com a conseqüència de l’impacte provocat per les actuacions de les agrupacions corals estrangeres en els actes de l’exposició del 1888 i amb el propòsit tàcit d’assolir un esglaó qualitatiu superior al representat pels cors de Clavé, per a la figura del qual, d’altra banda, Lluís Millet professà una admiració incondicional, com a líder social i com a compositor. […] L’Orfeó Català, fruit de la tensió espiritual generada per la Renaixença, nasqué en un punt d’inflexió entre els epígons d’aquest moviment i el revulsiu renovador del Modernisme. De fet, la formació d’una consciència musical catalana no havia de manifestar-se fins cap a la segona meitat del segle XIX, després d’un llarg període de decadència i darrere d’uns corrents culturals més amplis i no específicament musicals. De primer la Renaixença i, després, el Modernisme actuaren indirectament com a revulsius del món musical en un doble sentit, erudit i popular. D’aquí nasqué la nostra musicologia, referida tant a la música culta com al folklore, l’aspiració a una música autòctona nacional i a una cultura musical idònia per ser assumida a nivell popular. El fenomen del wagnerisme, que més tard va sobreviure com a factor de signe conservador, aportà una mena de succedani de doctrina estètica als músics nacionalistes catalans, per substituir una tradició inexistent a Catalunya, que no havia conegut un romanticisme musical propi. Potser per aquesta raó, el nacionalisme musical català, entès com un corrent específic i ubicat en un determinat moment històric, en partir d’aquesta situació anòmala, té tantes intuïcions genials com intencions fallides. L’aportació de l’Orfeó Català en aquest terreny se centra en el fet d’haver incentivat i fomentat una escola pròpia i original de composició coral, fonamentada en la cançó i l’esperit popular, i, al mateix temps, en una pionera labor de divulgació del patrimoni de la música antiga del país, que li posava a disposició l’aleshores incipient ciència musicològica. […]