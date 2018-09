I quan llegiu la premsa crideu: ‘Viva el rey’!

260x366

“QUAN OBRIM un hospital estem dient: « Viva el rey». Quan paguem les pensions estem dient: « Viva el rey »”. Pablo Casado deia això dissabte en un acte del PP, i si ahir llegia la premsa devia estar ben satisfet. Perquè el clam era majoritari: “ Viva el rey! ” I més concretament, viva la princesa Elionor, que va visitar Astúries amb la família. El Mundo i La Razón competien a veure qui li dedicava més espai: “La Corona es renova”, titulava el primer en portada. Renovadíssima, davant una verge i en una cerimònia catòlica, però el diari vol remarcar que la monarquia és forta “davant els atacs de nacionalistes i antisistema”. Vaja, que la Mare de Déu de Covadonga els protegirà dels catalans enfadats amb Felip VI i dels que es posen les mans al cap pels escàndols de Joan Carles I. El Mundo també destacava que el rei “té el suport majoritari dels espanyols”. ¿Com ho sap, si el CIS no pregunta -per si de cas- sobre el tema des del 2014? Doncs perquè deuen haver llegit l’enquesta de La Razón: és de NC Report, mestres a oferir respostes a mida, i diu que tot va perfecte. Al diari de Francisco Marhuenda la notícia sobre el viatge d’Elionor sembla un missatge de Paulo Coelho escrit en una tassa motivadora: “El futur és el missatge”. L’ Abc aconseguia una exclusiva que explotava poc: entrar en els pensaments de la jove princesa: “Començava a assumir a la seva ment de nena la importància del destí”. ¿I si interiorment taral·lejava una tonada trap? ¿I si pensava: “Aviam si s’acaba aquest rotllo”?

EL REI VA NU

La crònica de La Vanguardia destacava que Elionor va endur-se un gran aprenentatge: saludar els súbdits amb les dues mans. Té sort, a Espanya per menys et donen un màster, com bé sap Pablo Casado. El diari coincidia amb El Periódico a destacar en profunditat el vestit de les dues infantes i de Letícia. I el rei? Això és igual, perquè és un home... o perquè, per molt que digui la premsa, el rei va nu.