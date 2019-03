Per la llibertat de ‘Shum’

Jo no el conec personalment, però no puc negar que sento per ell una sincera simpatia. És un home de cor i d’ideal. És un artista, un gran artista. Els seus magnífics dibuixos han passat les fronteres i han honorat les pàgines de grans revistes franceses i americanes. Tots els seus assaigs i totes les seves composicions tenen un fons espiritual, tenen una intenció nobilíssima, tenen un aire misteriós d’enyorament i de sofrença. Es diu Joan Baptista Acher. Hom el recorda amb el nom de “Poeta”. És intel·ligent, bo i d’una sensibilitat d’artista autèntic. Fa anys que consumeix els millors dies de la seva vida en un presidi espanyol, on sofreix condemna per un delicte polític. Un delicte polític és un delicte d’ideal, i tots els governs del món solen ésser benèvols amb aquests delictes. A Romania la setmana passada fou decretada una ampla amnistia per a tots els delictes de caràcter polític. El govern Maniu volgué aprofitar l’avinentesa de l’aniversari de la Gran Romania, per demostrar amb fets el seu liberalisme i el seu esperit democràtic. Shum és un gran artista, i l’art, el nostre, el de tots, l’art universal, el reclama. Reclòs dintre d’una cel·la, l’artista sembla un ocell eixalat. El rossinyol no pot viure captiu. Li cal el sol, l’aire perfumat del jardí, els marges, les flors, l’arbreda i, sobretot, la Llibertat. Per això sol·licitem que s’obrin per a Shum, com per altres presos polítics, les portes de les presons. Són gent de cor i de talent que tenen un ideal, equivocat o no, però un ideal. En aquests temps de materialisme, de pessetisme i d’indiferentisme espiritual, en comptes de condemnar-los, els governs haurien de premiar aquests homes que estan per damunt de la xurma engolafrada pel diner i per la viu-viu. Àdhuc admetent que estiguessin equivocats en llurs idees, atenuen la falta la dignitat i l’heroisme amb què es comporten. Car els pobles són grans i prestigiosos no pel seu nombre de béns, sinó pel seu nombre d’homes en el sentit més digne i més august de la paraula. La Campana de Gràcia no solament s’adhereix entusiàsticament a la campanya de premsa pro-llibertat de Shum, sinó que sol·licita que, amb motiu de l’Exposició Barcelonina, es pensi igualment en la llibertat d’una altra colla de joves catalans, estudiants, obrers, artistes, que també sofreixen condemna per delictes d’ideal.