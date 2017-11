Les llibertats en perill

Diumenge va ser un dia d’esperança. El president Puigdemont no havia seguit el pla i no cridava a la mobilització del poble, i Rajoy, segurament de mala gana, havia convocat eleccions el 21 de desembre. S’entreveia una trajectòria de distensió. Però des de dilluns Rajoy, actuant per la via del seu fiscal i de la institució hereva del Tribunal de Orden Público del franquisme, ho dinamitava tot amb esperit de revenja. L’espera el descrèdit. No patiu. Bèlgica, que encara recorda el duc d’Alba, no entregarà el president. I li espera una mobilització intensa, pacífica però contundent, del poble català. I li espera una derrota electoral. Cal anar units (tornem a la candidatura conjunta?), no perdre els nervis i focalitzar en el que és essencial. La línia de demarcació és ara entre els que estan a favor de mantenir la gent decent a la presó i la resta. Amics socialistes: on sou? ¿No veieu que les llibertats estan en perill? Una abraçada als que sou a la presó i un compromís: us en traurem.