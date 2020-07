ABANSD’ARA

El llibre d’Estelrich s’ha de llegir (1930)

De l’article de Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) publicat en tal dia com avui a La Veu de Catalunya (22-VII-1930). L’estiu de fa noranta anys era el d’una dictadura afeblida (la “dictablanda”), que deu mesos després seria liquidada per un adveniment sobtat de la República. El catalanisme polític, desunit, no va aprofitar a fons un canvi de règim que l’afavoria.