Una lliçó des de Missouri sobre com batejar un diari

NO SÉ SAP BEN BÉ què pensaven els fundadors de la ciutat Uranus de Missouri quan la van fundar i batejar. Urà és un bonic planeta que duu el nom del déu grec del cel. Però, en anglès, “Uranus” es pronuncia exactament igual que “el teu anus”, així que els acudits estan servits. Ara, uns editors han explicat que a partir de l’octubre publicaran el Uranus Examiner. És a dir, l’examinador del teu anus. El rotatiu serà setmanal i prendrà el relleu del difunt Waynesville Daily Guide. Els impulsors són plenament conscients de les riotes que genera el nom de la capçalera, però creuen que l’acudit pot ajudar el mitjà -que es presenta com un diari seriós- a fer-se conegut i consolidar-se. Una lliçó de màrqueting, vaja, d’aquelles a les quals els americans ens tenen acostumats. Ja m’entenen, de les que freguen el ridícul fins que t’adones que són efectives i que demostren sentit de l’humor, és a dir, intel·ligència. I, al capdavall, a Uranus les conyes escatològiques són habituals. A l’entrada del poble, s’anuncia la fàbrica de toffee Uranus (o sigui, la fàbrica de toffee del teu anus). La web que promociona el turisme diu que hi ha moltes coses que es poden fer “a dins o al voltant” de Uranus. Hi ha un lloc on pots llançar destrals ( axes, en anglès) que es diu The Axehole (que sona perillosament proper a Asshole, és a dir, el forat del cul). I al poble veí de Waynesville, una web alerta sobre les habituals emanacions de gas natural. Tanmateix, l’alcalde s’hi ha posat -amb perdó- de cul: diu que no vol tenir res a veure amb un diari que accentua la ridiculització a la qual es veu sotmès aquest municipi.

Sé que aquest és un Pareu màquines atípic i diguem-ne que no per a tots els estómacs. Però de tant en tant, i després de llegir depèn quins titulars o depèn quines cròniques, entendran que l’organisme em demani desgreixar una mica.