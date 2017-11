La llista d’adjectius del Barça de Valverde

260x366 Ernesto Valverde, entrenador del Barça / REUTERS Ernesto Valverde, entrenador del Barça / REUTERS

El Barça és un equip eficaç, acadèmic, fiable, madur, funcional, pràctic, sobri, compacte, competitiu, ordenat, sòlid, equilibrat, solidari... adjectius que haurien caigut de la llista si Ter Stegen no hagués tret la mà salvadora que va evitar el gol de Dybala en l’últim sospir, en una rematada amb rosca que va recordar la que va fer l’any passat. Sense l’aturada de l’alemany, Ernesto Valverde hauria rebut molts pals. Pel plantejament. Pel joc. Pel resultat. Però, com sempre, el futbol depèn dels detalls i la balança s’omple més o menys de raons a banda i banda en funció del resultat. Tot i que el marcador no ho és tot. O no ho hauria de ser de tot.

Valverde ha decidit que la casa es construeix des dels fonaments. De baix a dalt. El grup per davant de les individualitats. La defensa abans que l’atac. El Barça ja no té aquella mirada d’enamorat esbojarrat, els ulls ja no brillen com abans, però s’ha convertit en aquella parella atenta i infal·lible que no et falla mai però alhora no et sorprèn mai. Qui sap si quan la casa estigui acabada, quan torni Dembélé, aquells records de joventut tornaran per aparcar l’avorriment diari.

El d’ahir contra la Juve va ser un partit difícil de mastegar, sobretot al primer temps. A la represa, tot i que encara molt pla, sense pràcticament profunditat, el Barça va dominar el joc, això sí, amb una sola rematada entre els tres pals en els 90 minuts. La lliçó de la temporada passada estava apresa. I tant que Valverde s’havia mirat el 3-0 del curs passat, com va dir en roda de premsa! El tècnic va solidificar el mig del camp amb Paulinho, va voler minimitzar errors i, simplement, evitar que passessin coses. Un Barça tan irreconeixible com fiable. Fins al punt que va poder prescindir de Messi en un escenari monumental com Torí. Tot encaminat a enfortir el col·lectiu. ¿Una renúncia a l’estètica i a la identitat per un excés de zel o perquè Valverde és més conscient que ningú que aquest equip opta, a hores d’ara, a això i poca cosa més? Potser amb l’arribada de la primavera els ulls tornen a brillar...