El lloc per defensar tot el que hem construït

DISSABTE AL MATÍ Barcelona em va recordar els estadis quan s’acaben de buidar: minuts abans tot eren crits d’una gentada i ara tot és silenci i quietud. El Parlament havia proclamat la República però el major Trapero ja no manava els Mossos, i el BOE destituïa el president Puigdemont però al migdia s’adreçava al país per TV3. República líquida contra 155 sòlid. “On es defensa ara la independència proclamada?”, es preguntava la gent a les xarxes. A tot arreu, és la resposta. Qualsevol partit polític independentista que vulgui contestar aquesta pregunta amb esperit de servei no pot ignorar que el dia 21 de desembre hi haurà eleccions a Catalunya i que, si tot segueix com dissabte, al Parlament, al Parc de la Ciutadella, hi apareixerà una nova majoria àvida de legislar per desfer tot el que hem fet.