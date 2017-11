La lluita contra el virus de la sida continua i cal insistir en la recerca

Des de fa 29 anys, avui es commemora el Dia Mundial contra la Sida i, afortunadament, la situació ja no és la que hi havia el 1988 perquè ara tenim tractaments cada cop menys tòxics i més efectius, que permeten en molts casos cronificar la malaltia i que donen als malalts una esperança de vida bastant similar a la de la població en general. Tanmateix, com alerten els experts, no es pot abaixar la guàrdia perquè encara no tenim la vacuna, el tractament cronifica però no cura, i el virus és mutant i esquiu al sistema immunitari, de manera que es manté adormit i amagat en algunes cèl·lules, cosa que fa que la dependència del tractament sigui continuada, ja que si s’atura es torna a activar el virus.

Del que es tracta, com diu el metge Bonaventura Clotet, que lidera l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), és d’aconseguir erradicar del tot el virus. I per això cal més recerca en diversos àmbits, des de la nanotecnologia fins a la seqüenciació massiva del microbioma intestinal i el disseny de partícules sintètiques similars als virus que enganyin els reservoris, els amagatalls dels virus, per fer-los visibles davant el sistema immunitari. Les investigacions estan en marxa, però per accelerar el procés i mantenir alhora diverses línies de recerca que es puguin combinar caldrà més o menys temps en funció del finançament que es vagi aconseguint. Com més pressupost s’hi pugui dedicar, més investigadors s’hi podran implicar i més aviat es podrà arribar a l’objectiu final d’erradicar el virus.

Des que es va originar la pandèmia a principis dels anys 80, l’OMS calcula que han mort 35 milions de persones arreu del món i, actualment, hi ha 36,7 milions de seropositius, dels quals la meitat aproximadament estan en tractament. On el virus continua sent més letal és a l’Àfrica, on hi ha tres quartes parts de totes les persones infectades al món, en gran part a l’est i al sud del continent, amb una especial incidència entre les dones i els nens, les víctimes més vulnerables al virus.

A Catalunya hi ha 33.600 persones que viuen amb el VIH, i la taxa de contagi -10,9 casos per cada 100.000 habitants-és de les més altes d’Europa i lamentablement es manté estable des de fa 10 anys. El tractament funciona i la recerca promet avenços, però, mentrestant, no es pot abaixar la guàrdia en la prevenció, que segueix sent l’element clau per evitar la malaltia.