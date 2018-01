El mandat del diàleg

El pitjor que li pot passar a l’independentisme és un escenari de divisió com el que es va viure ahir, i del qual hi ha responsabilitats a totes bandes. Mai ha sigut fàcil la convivència dins un bloc tan plural ideològicament. Però només s’ha aconseguit avançar quan hi ha hagut unitat, quan entitats cíviques i partits han remat en la mateixa direcció, pactant horitzons i estratègies. Ara s’ha arribat de nou a un moment delicat: l’estat espanyol ha mostrat amb tota cruesa fins on és capaç d’arribar per impedir el dret a decidir dels catalans, donant-los una resposta violenta (referèndum de l’1-O), instruint un embat judicial sense precedents (presos polítics) i aplicant una il·legítima i abusiva intervenció de l’autonomia (article 155 de la Constitució).

Davant aquest triple atac, l’independentisme va decidir concórrer en evident inferioritat de condicions a les eleccions autonòmiques del 21-D convocades per acabar amb la seva majoria absoluta. I el resultat es va girar contra Rajoy: l’independentisme va repetir victòria al Parlament. Ho va fer amb l’objectiu compartit de recuperar les institucions , alliberar els presos, recosir la societat catalana contra la fractura identitària impulsada per l’unionisme -amb l’escola i TV3 al punt de mira- i construir la idea de república des del Govern. Aquests han de seguir sent els objectius prioritaris. Mentre hi hagi presos, mentre hi hagi 155, mentre al davant hi hagi un Estat intolerant i capaç de qualsevol cosa -i això no sembla que hagi de canviar-, cal actuar amb la màxima unitat i generositat, que és precisament el que ahir va brillar per la seva absència davant la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d’ajornar el ple d’investidura sense renunciar a la candidatura de Puigdemont. Evitar el xoc frontal amb un Estat autoritari, buscar sortides que no siguin meres victòries simbòliques que inevitablement van acompanyades de més repressió i menys autogovern: aquesta és la via que cal explorar, però només es pot fer des de la unitat. El discurs de la dignitat ha de ser compatible amb la recuperació efectiva de la Generalitat i la necessària llibertat dels presos. No pot comportar el cost que n’hi hagi constantment de nous. No es pot preservar la dignitat a costa de debilitar la unitat independentista, d’enfrontar els sentiments de la gent que ha empès exemplarment el Procés tots aquests anys de manera cívica i pacífica. És l’hora de ser valents per actuar amb els llums llargs i no caure en l’espiral de provocació d’aquest Estat que ja ha demostrat que és capaç de saltar-se l’estat de dret. És l’hora de preguntar-se si la societat catalana necessita noves eleccions o el que necessita és diàleg.