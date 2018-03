De la manera de judicar els polítics

Un dels punts que inviten més a la reflexió, en considerar les aparences externes de la nostra lluita política, és el que fa referència a la curiosíssima manera que usem per a judicar el homes públics. Tenim una tendència manifesta a adjectivar i a classificar prescindint de tots aquells elements objectius que s’han de pressuposar sempre que es vol pretendre formular un judici. Ens adherim o ens separem de qualsevol força externa, per això mateix, a través de raonaments purament fantàstics, desproveïts de tot valor crític. Un arquitecte, el judiquem per les obres que ha fet. Un músic, per les solfes que ha escrit. Un comerciant, per la casa que ha construït. Tot home que treballa, en qualsevol cosa, en qualsevol ofici, el judiquem pel rendiment que ha donat. ¿Per què no hem de fer això mateix amb els polítics? Un polític només pot ésser considerat que ho és pel que ha fet. Un polític només pot pretendre de fixar com a tal l’atenció de la gent quan pot presentar una realitat creada per la seva intervenció i pel seu esforç. I ja veieu el que passa… Els polítics ens entusiasmen, més o menys, segons la brillantor dels programes que ens presenten, segons els desigs que exposen verbalment, segons la comodíssima crítica que fan de les coses, segons la “barra” que positivament tenen a fer-nos promeses que tothom, en el seu fur intern, sap perfectament que no són viables, ni totalment ni parcialment. […] Si examinem el curriculum vitae de les grans personalitats de la política europea trobareu que han arribat a la situació que tenen a través d’una carrera de realitzacions i de construccions positives. […] Tots aquests homes [Briand, Lloyd George, Chamberlain, Stalin] estan, certament, enmig d’una polèmica que no s’acabarà fins que siguin morts. Però el cert és que les condicions bàsiques d’aquestes personalitats ningú, en llurs països respectius, no les discuteix. Han demostrat servir per a alguna cosa, i l’opinió, amb l’instint del joc net de les masses políticament educades, els ha donat facilitats. Ací, al nostre país, passa el contrari. Ens enamorem de tota persona que, a base d’explotar un dia de demà que no acaba d’arribar mai, demostra la seva perfecta nul·litat. I, per contra, devorem amb un canibalisme ferotge tot aquell que ha fet alguna cosa, que treballa, que no para mai. Fem, amb una lleugeresa inexplicable, processos de tendència per explotar els instints més baixos de la comunitat. Neguem, a les persones a les quals ho devem gairebé tot, el pa i la sal. Portem en el treball de destrucció un punt d’insídia vidriós, injust, àcid, punxant.