El marit de Marcela Topor i els endolls

Dijous, a Antena 3 Noticias, en la seva lluita diària contra l’independentisme i en la bateria d’informacions rutinàries per menysprear Catalunya i el Procés, alertaven d’un fitxatge polèmic: una tele pública catalana havia fitxat “ a la mujer de Carles Puigdemont”. Tot i que les dones dels càrrecs polítics sempre són considerades “ esposas”, en el rètol Marcela Topor rebia la menys ampul·losa etiqueta de “ mujer”. Després, com si Marcela Topor estigués en cerca i captura, mostraven una imatge d’ella en un acte del 080, i deien: “ Esta es la última vez que se dejó ver en público”. En tot cas, deu ser l’última vegada que l’han gravat els d’Antena 3. Després de dir el nom propi d’ella una sola vegada en el dona-pàs, en cap moment es van tornar a referir a ella pel nom. Es va convertir, cada vegada, en “ la mujer de Puigdemont”, i van anunciar que seria “ la nueva presentadora estrella de un medio público en Catalunya”. Sandra Golpe, fent fins i tot una mica de veu d’estranyada, va dir que presentaria “ un magacín… [pausa] ¡en inglés!” El reporter que cobria la informació, amb un to de certa alarma, advertia l’audiència que “ este programa podría verse en todas las teles locales de Barcelona ” i a continuació detallava quin era l’escàndol: “ Es la Diputación de Barcelona, la que precisamente preside su propio partido, el partido de su marido, Carles Puigdemont, la encargada de producirlo y distribuirlo. Un medio financiado 100% con dinero público”. I finalment el redactor aclaria que, des del mitjà que l’havia fitxat “ niegan que sea un enchufe”.

A nivell televisiu és interessant fixar-se en alguns aspectes d’aquesta notícia per tal de provocar suspicàcies en l’audiència. Per exemple: en cap moment deien el nom de La Xarxa i només en una ocasió en van ensenyar el logotip clarament. Per tant, això del “ medio público catalán” (amb molt d’èmfasi a catalán ) provocava confusió amb TV3. Tampoc van voler especificar el nivell d’audiència que té aquesta cadena. Parlaven també de la subvenció pública que rebia el mitjà, però amb un punt de mala intenció. Mentre apareixien les imatges d’arxiu del matrimoni Puigdemont-Topor deien “ que llegó a recibir 23 millones de euros”. Es referien al mitjà, però la subordinada pronunciada en el lloc just, sobre la imatge de la parella pujant unes escales, podia provocar el malentès que la morterada se l’havien embutxacat ells si no estaves gaire pendent de la notícia. En cap moment precisaven tampoc la professió que exercia Topor, de manera que la feina semblava fruit d’un esporàdic caprici per entretenir i mantenir la senyora més que una activitat laboral.

És normal que als d’Antena 3 aquesta notícia els provoqui escàndol i polèmica. Ells són més de la corda de Rajoy, partidaris que l’esposa plegui de treballar després de casar-se per fer-se càrrec de la casa i de l’educació dels fills. Així no donen problemes.